专访：赛诺菲计划大幅缩短寨卡疫苗研发时间

路透伦敦3月3日 （记者 Ben Hirschler） - 法国制药企业赛诺菲(SASY.PA)一个月前宣布启动寨卡疫苗研发项目以来，已经大幅加快了研发脚步。

赛诺菲寨卡疫苗研发团队负责人尼古拉斯·杰克逊（Nicholas Jackson）周四称，他已建立一支由80多名专家组成的团队，今年春季将开始对一款寨卡候选疫苗进行临床前的动物试验。

可能在明年首次进行人体测试，这取决于监管当局的快速通道审批程序。要想将通常需要十年之久的疫苗研发进程缩短数年，监管当局的合作至关重要。

赛诺菲、印度的Bharat Biotech、美国的Inovio(INO.O)以及美国国家卫生研究院等都已启动寨卡疫苗研发。

但作为大型疫苗制造商和全球首家推出登革热疫苗的企业，赛诺菲具备独特的能力。赛诺菲已研发出针对“日本脑炎”与黄热病的类似疫苗。

杰克逊希望利用上述已有的疫苗技术加快寨卡疫苗研发，并打消有关安全性方面的疑虑，因寨卡疫苗的基本“主体部分”已在数百万人中使用，没有发现问题。

“我们的目标是大幅缩减通常所需的疫苗研发时间，”杰克逊对路透表示。

“临床前动物试验将很快开始，我们将完成研发的各个阶段，这可能会使我们明年开始临床测试。”（完）