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时事要闻 | 2016年 4月 5日 星期二 11:26 BJT

越南首次报告寨卡感染病例 患者为两名女子

路透河内4月5日 - 越南卫生部周二称，两名越南女子感染了寨卡病毒，这是越南首次报告寨卡感染病例。

越南卫生部在声明中称，海滨城市芽庄一名64岁女子及胡志明市一名33岁女子3月底患病，经过三轮检测确诊感染寨卡病毒。

越南卫生部称，这两名患者目前状况稳定，其亲属及邻居中未发现进一步感染病例。

寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播，虽尚未证明该病毒可导致新生儿小头症，但越来越多的证据表明两者之间有关联。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍

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