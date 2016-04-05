越南首次报告寨卡感染病例 患者为两名女子（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透河内4月5日 （记者 Ho Binh Minh） - 越南卫生部周二称，两名越南女子感染了寨卡病毒，这是越南首次报告寨卡感染病例。
越南卫生部在声明中称，海滨城市芽庄一名64岁女子及胡志明市一名33岁女子3月底患病，经过三轮检测确诊感染寨卡病毒。
越南卫生部称，这两名患者目前状况稳定，其亲属及邻居中未发现进一步感染病例。
“进行流行病调查后，我们认为感染源可能是蚊子。”越南卫生部副部长Nguyen Thanh Long谈及胡志明市的患者时表示。
Long称这名患者已怀孕八周，但他未提供关于64岁女患者的细节。
世界卫生组织官员在越南卫生部宣布寨卡病例的会上表示，世卫正与越南方面密切合作。
寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播。世卫称已形成强烈的科学共识，即寨卡病毒可导致小头症以及格林-巴利综合征，但要确凿证明可能还需数月甚至数年。（完）
编译：高良萍/刘珞焱 发稿：朱淑珍
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