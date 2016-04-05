越南首次报告寨卡感染病例 患者为两名女子（更新版）

路透河内4月5日 （记者 Ho Binh Minh） - 越南卫生部周二称，两名越南女子感染了寨卡病毒，这是越南首次报告寨卡感染病例。

越南卫生部在声明中称，海滨城市芽庄一名64岁女子及胡志明市一名33岁女子3月底患病，经过三轮检测确诊感染寨卡病毒。

越南卫生部称，这两名患者目前状况稳定，其亲属及邻居中未发现进一步感染病例。

“进行流行病调查后，我们认为感染源可能是蚊子。”越南卫生部副部长Nguyen Thanh Long谈及胡志明市的患者时表示。

Long称这名患者已怀孕八周，但他未提供关于64岁女患者的细节。

世界卫生组织官员在越南卫生部宣布寨卡病例的会上表示，世卫正与越南方面密切合作。

寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播。世卫称已形成强烈的科学共识，即寨卡病毒可导致小头症以及格林-巴利综合征，但要确凿证明可能还需数月甚至数年。（完）