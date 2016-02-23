白宫敦促美国国会批准应急资金 应对寨卡疫情

路透华盛顿2月22日（记者 Roberta Rampton） - 美国白宫周一称需要美国国会批准应急资金应对寨卡病毒，鉴于疫情严重程度，仅将部分为埃博拉相关项目预留的资金转用于应对寨卡还不够。

总统奥巴马已请求国会批准逾18亿美元资金应对寨卡病毒。寨卡病毒疑与巴西新生儿小头症病例有关联，疫情已扩散至至少31个国家和地区，主要集中于美洲。

这笔资金将用于促进寨卡病毒检测和疫苗研发，帮助美国各州及地方政府做好应对准备，并帮助受疫情影响的国家以及美国的属地譬如波多黎各。

“从寨卡疫情的严重性看，需要新的资源来确保充分应对疫情。”白宫预算主管多诺万（Shaun Donovan）在致众议院拨款委员会主席罗杰斯（Hal Rogers）的信中称。

多诺万在信中称，白宫还希望国会批准将尚未使用的埃博拉专项资金投向寨卡项目，以便在应对寨卡疫情方面有更大的灵活性。（完）