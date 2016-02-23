白宫敦促美国国会批准应急资金 应对寨卡疫情

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透华盛顿2月22日（记者 Roberta Rampton） - 美国白宫周一称需要美国国会批准应急资金应对寨卡病毒，鉴于疫情严重程度，仅将部分为埃博拉相关项目预留的资金转用于应对寨卡还不够。
总统奥巴马已请求国会批准逾18亿美元资金应对寨卡病毒。寨卡病毒疑与巴西新生儿小头症病例有关联，疫情已扩散至至少31个国家和地区，主要集中于美洲。
这笔资金将用于促进寨卡病毒检测和疫苗研发，帮助美国各州及地方政府做好应对准备，并帮助受疫情影响的国家以及美国的属地譬如波多黎各。
“从寨卡疫情的严重性看，需要新的资源来确保充分应对疫情。”白宫预算主管多诺万（Shaun Donovan）在致众议院拨款委员会主席罗杰斯（Hal Rogers）的信中称。
多诺万在信中称，白宫还希望国会批准将尚未使用的埃博拉专项资金投向寨卡项目，以便在应对寨卡疫情方面有更大的灵活性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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