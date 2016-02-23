白宫敦促美国国会批准应急资金 应对寨卡疫情

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月22日 - 美国白宫周一称需要美国国会批准应急资金应对寨卡病毒，鉴于疫情严重程度，仅将部分为埃博拉相关项目预留的资金转用于应对寨卡还不够。
总统奥巴马已请求国会批准逾18亿美元资金应对寨卡病毒。寨卡病毒疑与巴西新生儿小头症病例有关联，疫情已扩散至至少31个国家和地区，主要集中于美洲。
这笔资金将用于促进寨卡病毒检测和疫苗研发，帮助美国各州及地方政府做好应对准备，并帮助受疫情影响的国家以及美国的属地譬如波多黎各。
“从寨卡疫情的严重性看，需要新的资源来确保充分应对疫情，”白宫预算主管多诺万（Shaun Donovan）在致众议院拨款委员会主席罗杰斯（Hal Rogers）的信中称。
多诺万在信中称，白宫还希望国会批准将尚未使用的埃博拉专项资金投向寨卡项目，以便在应对寨卡疫情方面有更大的灵活性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20