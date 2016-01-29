世卫称寨卡病毒在美洲爆炸式蔓延 或感染多达400万人

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透日内瓦1月28日 （记者 Tom Miles/Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）周四称，寨卡病毒正在美洲“爆炸式蔓延”，或感染多达400万人。寨卡病毒与巴西出现的数千例婴儿出生缺陷有关联。
世卫总干事陈冯富珍对世卫组织执委会成员表示，寨卡病毒的传播已从一个轻微的威胁上升至令人担忧的程度，并称世卫将于周一召开紧急会议以帮助确定如何回应。
“警报级别极高，”陈冯富珍表示。
“寨卡病毒去年在美洲发现，现在正爆炸式蔓延。截至今日，该地区23个国家和地区已报告感染病例，”陈冯富珍说道，并称世卫将迅速采取行动。
“我们不会等着科学告诉我们（寨卡病毒与出生缺陷）存在关联。我们现在就需要采取行动，”陈冯富珍说道。
目前没有对抗该病毒的疫苗和治疗方法。寨卡病毒与登革热相似，可引起轻度发热、皮疹和红眼。估计有80%的感染者没有症状。抗击寨卡病毒的行动主要侧重于保护人们不受蚊子叮咬以及灭蚊。
世卫助理总干事布鲁斯·艾尔沃德称，研发出安全有效的疫苗或需一年，而证实出生缺陷是否真的由寨卡病毒所致，抑或两者只是存在关联，可能需要六至九个月。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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