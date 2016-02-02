世卫组织宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件

路透日内瓦/伦敦2月1日（记者Stephanie Nebehay/Ben Hirschler） - 世界卫生组织(WHO)周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件，推动国际社会共同应对病毒威胁。

WHO总干事陈冯富珍告诉记者，国际社会需协调行动，以改善疫情侦测、加速疫苗研制并改进病例诊断，但称不必限制旅行和贸易。

陈冯富珍称“首要担忧是小头症”。她称，“强烈怀疑、但尚未在科学上证实”小头症是寨卡病毒所致。

她在WHO总部对记者称：“你能想象，如果我们现在不采取行动而等到有科学依据证明再说吗？那样人们会说‘你们为什么不采取行动？蚊子无所不在。’”

一独立专家委员会建议将寨卡疫情确定为全球紧急公共卫生事件，这有助于加速国际协调行动以及科研，可促使官方迅速安排研究资金，并采取其它措施，阻止疫情扩散。

WHO上周称寨卡病毒呈爆发式蔓延，可能会造成美洲多达400万人感染。泛美卫生组织称，寨卡疫情已扩散至美洲24个国家和地区。（完）