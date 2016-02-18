（更正）世卫组织发布抗击寨卡病毒计划

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
（因英文报道有误，特更正内文第二段寨卡病毒波及范围，应为“接近30个国家和地区”，非“39个国家”；调整标题表述）
路透日内瓦2月18日-世界卫生组织周三称，6月前需要5,600万美元以抗击寨卡病毒，用于加速推进疫苗研发与诊断技术等。
这笔资金将用于控制寨卡病毒以及相关研究，其中世卫自身需要2,500万美元。寨卡病毒已蔓延至接近30个国家和地区，且与巴西的婴儿出生缺陷病例存在关联。
“需要进行研究以评估：1）寨卡病毒在精液与其他体液中的存在，包括与怀孕有关的体液；2）潜在的性传播和母婴传播，”世卫在日内瓦发布的“战略响应框架与联合行动计划”（Strategic Response Framework and Joint Operations Plan）中表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。