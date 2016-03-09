WHO建议孕妇不要前往寨卡疫区

路透日内瓦3月8日（记者 Stephanie Nebehay and Tom Miles） - 世界卫生组织（WHO）周二建议孕妇不要前往出现寨卡病毒疫情的地区，理由是有潜在的新生儿缺陷风险。

WHO称，性传播病例“相对常见”，寨卡疫区的健康服务机构应准备好应对小头症和先天性异常等情况可能增多的局面。

“对孕妇而言，若性伴侣生活在寨卡疫区或前往寨卡疫区旅行，孕妇应确保安全性行为或避免性行为。”WHO基于应急委员会建议作出的声明中称。

WHO称，寨卡病毒与小头症及格林-巴利综合征之间的关联尚未得到证实，但多项研究发现可能存在关联。

“小头症只是与孕期感染寨卡有关的多种新生儿异常情况之一。”WHO总干事陈冯富珍在新闻发布会上说，“严重后果包括胎儿死亡、胎盘功能不全、胎儿发育迟缓以及中枢神经系统损伤等。”

“重要的是，我们强烈建议采取公共卫生措施，不要等到我们有了确凿证据（才采取措施）。”陈冯富珍说。（完）