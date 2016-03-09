WHO建议孕妇不要前往寨卡疫区

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透日内瓦3月8日（记者 Stephanie Nebehay and Tom Miles） - 世界卫生组织（WHO）周二建议孕妇不要前往出现寨卡病毒疫情的地区，理由是有潜在的新生儿缺陷风险。
WHO称，性传播病例“相对常见”，寨卡疫区的健康服务机构应准备好应对小头症和先天性异常等情况可能增多的局面。
“对孕妇而言，若性伴侣生活在寨卡疫区或前往寨卡疫区旅行，孕妇应确保安全性行为或避免性行为。”WHO基于应急委员会建议作出的声明中称。
WHO称，寨卡病毒与小头症及格林-巴利综合征之间的关联尚未得到证实，但多项研究发现可能存在关联。
“小头症只是与孕期感染寨卡有关的多种新生儿异常情况之一。”WHO总干事陈冯富珍在新闻发布会上说，“严重后果包括胎儿死亡、胎盘功能不全、胎儿发育迟缓以及中枢神经系统损伤等。”
“重要的是，我们强烈建议采取公共卫生措施，不要等到我们有了确凿证据（才采取措施）。”陈冯富珍说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。