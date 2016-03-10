WHO称传统灭蚊方法或无法阻止寨卡病毒传播 可能需要其他方法

路透日内瓦3月9日（记者 Tom Miles/Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）周三称，大面积喷药灭蚊的措施没有明显地阻止登革热的传播，对于寨卡病毒而言可能也会是同样的情况。

该组织称，重点应当放在招募家庭和社区进行自我保护，从家里消灭传播寨卡病毒的蚊子。

该组织表示，对于放飞转基因蚊子或经辐射绝育蚊子一事还需进行研究，但应当“非常严格”地评估此类新方法。

为期三天的专家会议确定了另外两项优先研发任务，分别为加速研发诊断寨卡病毒感染的工具以及加速研发疫苗。但他们指出，面对目前的疫情，进行疫苗试验可能为时已晚。

WHO助理总干事Marie-Paule Kieny称，专家们在会议上称，没有证据显示传统的控蚊方法对登革热的传播产生了任何重大影响。

“这很重要，因为我们必须确定我们投入的干预措施是否有作用。”Kieny在新闻简布会上称。

“由于缺乏其他干预措施，无疑值得继续试用这种方法。”（完）