WHO请求成员国再出资400万美元以应对寨卡威胁

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透日内瓦3月22日 - 世界卫生组织（WHO）总干事陈冯富珍周二称，该组织仍在等待成员国再提供400万美元以应对寨卡病毒的威胁。
“我们知道的越多，情况看似越糟糕。”陈冯富珍在世卫组织总部的新闻发布会上说道。“在不到一年的时间内，寨卡就从轻度的罕见病（medical curiosity）变成严重影响公众健康的一种疾病。”
寨卡病毒被认为与巴西出现的数千例疑似小头症及格林-巴利综合征（Guillain-Barré Syndrome）有关联。
陈冯富珍称，世卫组织及其在美洲的分支泛美卫生组织（PAHO）寻求2,500万美元以应对寨卡疫情，他们已经获得了300万美元，目前正在就接下来的400万美元进行“积极磋商”。她还表示，筹资形势“相当严峻”。
陈冯富珍称，她会尽量从世卫组织的预算中调用资金，但该组织80%的资金都有特定的用途。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。