专访：WHO官员称将里约奥运会延期会给人“虚假”的安全感

路透日内瓦5月30日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）突发事件委员会主席海曼（David Heymann）称，因担心里约奥运会导致寨卡病毒加速传播而将赛事延期，会给人一种“虚假”的安全感，因为旅行人士一直在进出巴西。

海曼称，不仅是里约奥运会，全球化世界中的大量旅行活动也是问题。海曼同时还是世卫组织寨卡专家组的负责人。

“如果有问题，那么不只是这次的奥运会，除了奥运会以外的其它旅行活动也是问题。”海曼周一在电话采访中对路透说。

“人们一直在进出巴西，进行度假或商务活动等。奥运会比旅行活动少得多，是一次性的旅行，而且这次奥运会是在冬季月份举行，届时（寨卡病毒的）传播有望减少。”

“因此，延期举行这场奥运会、推迟该疾病（寨卡）的全球传播，只是给人一种虚假的安全感。”

逾100名医学专家、学者及科学家上周五发表公开信，呼吁将里约奥运会延期或改地举行，理由是担心这场奥运会导致寨卡病毒在世界各地加速传播。（完）