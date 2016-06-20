WHO称需近1.22亿美元来防范和应对寨卡病毒

路透伦敦6月17日（记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周五称，需要近1.22亿美元来防范和应对寨卡并发症。

该组织称，需要将具体重点放在支持育龄女性上。世卫组织与泛美卫生组织（PAHO）制定了一项如何应对寨卡的联合计划。

寨卡疫情已经在整个美洲引起不安，巴西是寨卡疫情的重灾区，该国报告了多例与寨卡病毒有关联的小头症。

世卫组织总干事陈冯富珍称，全球卫生机构在今年早些时候制定了初步应对方案，如今对于寨卡病毒、其如何传播、感染后果及如何控制，已经有了诸多了解。

“眼下，应对（寨卡）需要有一个将支持育龄妇女和女孩作为核心的独特的综合性策略。”陈冯富珍在声明中称。

世卫组织称，该计划强调了此次寨卡爆发的一些特性，这“需要全球协同应对”。

陈冯富珍称，“连贯筹资机制”（coherent funding mechanisms）是该计划成功实施的关键，参与全球应对寨卡的捐赠者人数已从2016年2月的23人增至60人。

WHO、PAHO及其它机构表示，他们需要1.219亿美元来实施这项从目前一直持续至2017年12月的修订后计划。（完）