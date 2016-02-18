更正-世卫组织发布抗击寨卡病毒计划

修正-欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供) （因英文报导有误，特更正内文第二段寨卡病毒波及范围，应为“接近30个国家和地区”，非“39个国家”；调整标题表述）
路透日内瓦2月17日-世界卫生组织周三称，6月前需要5,600万美元以抗击寨卡病毒，用于加速推进疫苗研发与诊断技术等。
这笔资金将用于控制寨卡病毒以及相关研究，其中世卫自身需要2,500万美元。寨卡病毒已蔓延至接近30个国家和地区，且与巴西的婴儿出生缺陷病例存在关联。
“需要进行研究以评估：1）寨卡病毒在精液与其他体液中的存在，包括与怀孕有关的体液；2）潜在的性传播和母婴传播，”世卫在日内瓦发布的“战略响应框架与联合行动计划”（Strategic Response Framework and Joint Operations Plan）中表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。