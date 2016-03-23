WHO请求成员国再出资400万美元以应对寨卡威胁

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透日内瓦3月22日 - 世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍周二称，该组织仍在等待成员国再提供400万美元以应对寨卡病毒的威胁。
“我们知道的越多，情况看似越糟糕。”陈冯富珍在世卫组织总部的新闻发布会上说道。“在不到一年的时间内，寨卡就从轻度的罕见病(medical curiosity)变成严重影响公众健康的一种疾病。”
寨卡病毒被认为与巴西出现的数千例疑似小头症及格林-巴利综合征(Guillain-Barré Syndrome)有关联。
陈冯富珍称，世卫组织及其在美洲的分支泛美卫生组织(PAHO)寻求2,500万美元以应对寨卡疫情，他们已经获得了300万美元，目前正在就接下来的400万美元进行“积极磋商”。她还表示，筹资形势“相当严峻”。
陈冯富珍称，她会尽量从世卫组织的预算中调用资金，但该组织80%的资金都有特定的用途。(完)
编译 侯雪苹 审校 王凤昌
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。