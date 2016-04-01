世卫称已形成强烈科学共识，认为寨卡可导致小头症等疾病

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路透日内瓦/芝加哥3月31日 （记者 Stephanie Nebehay/Julie Steenhuysen） - 世界卫生组织周四称，世界各地的研究人员确信寨卡病毒可导致新生儿小头症以及罕见神经系统疾病--格林-巴利综合征。

这是世卫迄今就寨卡与这两种疾病之间关联作出的最明确表态。

“基于观察性研究、群组研究和病例对照研究，达成了强烈的科学共识，即寨卡病毒可导致格林-巴利综合征、小头症和其他神经系统疾病。”世卫组织周四称。

该组织之前的周报中称，寨卡“很有可能”导致前述疾病。

尽管尚未能确凿证明寨卡可导致新生儿小头症，巴西的小头症病例激增是两者间关联的证据。

巴西卫生部本周报告小头症确诊病例已达944例，据信其中多数病例与母亲感染寨卡病毒有关。

美国贝勒医学院国家热带医学院院长霍特兹（Peter Hotez）博士对世卫最新声明并不感到意外。

他说：“证据如此有力。”他并称，寨卡与格林-巴利综合征之间的关联也相当明显。

“唯一不明确的是，”霍特兹说，“感染寨卡的孕妇中，产下小头症婴儿的孕妇比例是多少。”