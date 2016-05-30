逾百名科学家呼吁里约奥运延期或改地举行 遭世卫组织拒绝

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月28日 - 世界卫生组织（WHO）周六拒绝了因寨卡威胁延期里约奥运会或改地举行的呼吁。

世卫组织对逾100名科学家的呼吁作出回应，称如期举行里约奥运会“不会明显改变”寨卡疫情的传播。这些科学家称，如期举行里约奥运会将是不道德的做法。

“基于目前对在全球近60个国家和在美洲39个国家传播的寨卡疫情的评估，没有延期或取消里约奥运会的公共卫生方面的理由。”世卫组织在声明中称。

全球约150名公共卫生专家周五在网上发表公开信，称感染寨卡病毒的风险过高，以致里约奥运会无法安全进行。

这封致世卫组织总干事陈冯富珍的公开信称，里约奥运会应当延期或改地举行。

世卫组织拒绝了该呼吁，称巴西是出现寨卡病例的“近60个国家和地区之一”，而人们因为各种原因继续在这些国家和地区之间进行旅行活动。

“降低疾病风险的最佳方式是按照公共健康旅行建议行事。”世卫组织称。世卫组织建议孕妇不应前往存在寨卡病毒传播的地区，包括里约。(完)