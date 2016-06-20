WHO称需近1.22亿美元来防范和应对寨卡病毒

标题新闻：11月全球铅市供应短缺1.7万吨，10月为供应过剩1.4万吨，1-11月供应过剩1.6万吨-ILZSG
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月17日（记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周五称，需要近1.22亿美元来防范和应对寨卡并发症。
该组织称，需要将具体重点放在支持育龄女性上。世卫组织与泛美卫生组织（PAHO）制定了一项如何应对寨卡的联合计划。
寨卡疫情已经在整个美洲引起不安，巴西是寨卡疫情的重灾区，该国报告了多例与寨卡病毒有关联的小头症。
世卫组织总干事陈冯富珍称，全球卫生机构在今年早些时候制定了初步应对方案，如今对于寨卡病毒、其如何传播、感染后果及如何控制，已经有了诸多了解。
“眼下，应对（寨卡）需要有一个将支持育龄妇女和女孩作为核心的独特的综合性策略。”陈冯富珍在声明中称。
世卫组织称，该计划强调了此次寨卡爆发的一些特性，这“需要全球协同应对”。
陈冯富珍称，“连贯筹资机制”（coherent funding mechanisms）是该计划成功实施的关键，参与全球应对寨卡的捐赠者人数已从2016年2月的23人增至60人。
WHO、PAHO及其它机构表示，他们需要1.219亿美元来实施这项从目前一直持续至2017年12月的修订后计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f