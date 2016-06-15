世卫称里约奥运加剧寨卡传播的风险非常低

路透日内瓦/芝加哥6月14日 - 世界卫生组织(WTO)专家周二称，里约奥运加剧寨卡病毒在全球传播的风险非常低。

世卫寨卡紧急委员会重申之前的建议，认为不应对有寨卡病毒传播的国家和地区采取普遍的旅行及贸易限制，包括主办夏奥会和残奥会的巴西城市。

世卫的独立专家每三个月开会一次评估寨卡疫情，此次召开的是第三次会议。巴西的寨卡疫情最严重，外界对即将在该国举办的奥运会益发担心。

“人们前往(里约)奥运会，与前往其他有寨卡疫情的地区相比，面临的风险没什么区别。”世卫专家组主席海曼(David Heymann)在会后告诉记者。

国际奥委会主席巴赫称，对里约奥运而言，世卫的结论“非常积极”。

此前全球逾200名生物伦理学家、律师和卫生专家签署联名信，向世卫呼吁里约奥运延期或改地举行，因担心里约奥运可能加剧寨卡病毒传播。渥太华大学法律及医学教授阿塔蓝(Amir Attaran)是这封信的起草者。

阿塔蓝曾获邀参加世卫紧急委员会会议，但他拒绝签署世卫要求的保密协议，因此未能参加会议。(完)