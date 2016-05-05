以毒攻毒？ 巴西科学家发现沃尔巴克氏菌有助遏制寨卡病毒传播

路透芝加哥5月4日 （记者 Julie Steenhuysen） - 巴西研究人员周三称，向蚊子体内导入沃尔巴克氏细菌，可明显降低蚊子传播寨卡病毒的能力。

澳大利亚、巴西、印尼和越南等多个国家都已利用这种细菌作为遏制登革热疫情的策略之一。而巴西研究人员发现，这种方法对寨卡同样有效。寨卡病毒是登革热病毒的“近亲”。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会（Oswaldo Cruz Foundation）研究人员进行了此项研究，研究结果刊登在《细胞宿主与微生物》（Cell Host & Microbe）期刊上。

沃尔巴克氏菌常见于昆虫细胞中，60%的常见昆虫体内携带这种细菌。研究人员将沃尔巴克氏菌导入蚊卵，传给蚊子后代。

“设想的情况是，在几个月中释出携带沃尔巴克氏菌的埃及伊蚊，它们与其它埃及伊蚊交配……然后逐渐地，取代现在的蚊子群体。”奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会的Luciano Moreira说道。

Moreira是非营利组织“消灭登革热”（Eliminate Dengue）的成员。该组织在全球40个地方试验利用沃尔巴克氏菌遏制登革热的方法。

Moreira称，研究结果显示沃尔巴克氏细菌对遏制寨卡病毒同样有效。

但Moreira指出，这种办法并非百分百有效，无法消灭寨卡病毒，应作为寨卡综合管控策略的一部分。（完）