独家：巴西卫生部长称寨卡疫情比想象的更严重

路透巴西利亚2月1日（记者 Anthony Boadle/Lisandra Paraguassu） - 巴西卫生部长卡斯特罗（Marcelo Castro）周一称，由于多数寨卡病毒感染者并无症状，疫情可能比想象的更严重，但病毒检测改进应有助于巴西更好地控制这场公共卫生危机。

卡斯特罗对路透称，巴西从下周起将启动地方政府强制性报告感染病例的机制，届时多数州都可在当地实验室进行寨卡病毒检测。

世界卫生组织（WHO）周一宣布，寨卡病毒爆发已成为全球紧急公共卫生事件。

巴西是寨卡疫情重灾区，疫情令巴西孕妇提心吊胆，因巴西专家认为寨卡病毒与该国出现的数千例确诊及疑似新生儿小头症有关联。

“80%的寨卡病毒感染者没有明显症状，许多人感染了病毒却没有症状，因此情况比我们想象的更严重。”卡斯特罗在采访中说。

“我们希望能有疫苗。”他补充道。

今年8月夏季奥运会将在巴西里约热内卢举办，巴西政府称此次盛事不会因寨卡疫情而取消。

巴西总统罗塞夫的幕僚长瓦格纳（Jaques Wagner）对记者说：“我们必须向那些来巴西的人、向运动员们说明，如果你不是孕妇，就没有任何风险。”

卡斯特罗称，寨卡病毒不会在人与人之间传播，仅通过蚊子作为病媒传播。

他透露，从下周起，除了三个州以外，巴西其他州的实验室都可以进行寨卡病毒检测。

他表示，巴西科研人员认为该国约3,700宗确诊和疑似新生儿小头症病例是寨卡病毒导致的。（完）