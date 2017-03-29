欧洲个股：西门子执行长称，未计画逐步减持医保业务Healthineers

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透法兰克福3月29日 - 西门子执行长凯飒(Joe Kaeser)在接受瑞士金融经济报(Finanz und Wirtschaft)采访时表示，在旗下医保业务Healthineers进行首次公开发行(IPO)或剥离之后，西门子并无逐渐出售所持该业务股权的计划。
“我们将维持多数股权。这是我们最具吸引力的业务之一，将是我们除了可再生能源和工业之外的第三个支柱业务，”凯飒表示。
凯飒并称，他对于是否打算将Healthineers在特朗普任内赴美上市还要再考虑一下，法兰克福和香港也是选项。
他表示，目前该公司并无更多业务上市的计画。
凯飒还表示，相信今年全球经济成长状况要好于当前预期，这要归功于欧洲和中国。
在被问及是否打算出售西门子所持欧司朗 17.5%股权时，凯飒回答，“不存在继续投资的固有原因。还有一个可能，就是进行可增强欧司朗实力的策略结合。”
被问及是否有意收购东芝旗下智能电网和仪表业务Landis & Gyr时，他称“我们在智能仪表方面有充足的产品，因此我们对Landis & Gyr没有兴趣”。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。