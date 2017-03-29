欧洲个股：西门子执行长称，未计画逐步减持医保业务Healthineers

路透法兰克福3月29日 - 西门子执行长凯飒(Joe Kaeser)在接受瑞士金融经济报(Finanz und Wirtschaft)采访时表示，在旗下医保业务Healthineers进行首次公开发行(IPO)或剥离之后，西门子并无逐渐出售所持该业务股权的计划。

“我们将维持多数股权。这是我们最具吸引力的业务之一，将是我们除了可再生能源和工业之外的第三个支柱业务，”凯飒表示。

凯飒并称，他对于是否打算将Healthineers在特朗普任内赴美上市还要再考虑一下，法兰克福和香港也是选项。

他表示，目前该公司并无更多业务上市的计画。

凯飒还表示，相信今年全球经济成长状况要好于当前预期，这要归功于欧洲和中国。

在被问及是否打算出售西门子所持欧司朗 17.5%股权时，凯飒回答，“不存在继续投资的固有原因。还有一个可能，就是进行可增强欧司朗实力的策略结合。”

被问及是否有意收购东芝旗下智能电网和仪表业务Landis & Gyr时，他称“我们在智能仪表方面有充足的产品，因此我们对Landis & Gyr没有兴趣”。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)