欧洲个股：西门子暗示有可能取消医保业务Healthineers的IPO计划

路透法兰克福5月4日 - 德国工业集团西门子财务长Ralf Thomas称，该公司将考虑把旗下规模150亿美元的医疗保健业务Healthineers与一家已上市竞争对手合并，作为将该业务上市的一项替代方案，并称公司并不急于做出决定。

在公布财报后的电话会议中，Thomas称，西门子从未设定一个截止时间，正在考虑“两或三个”上市方案。该公司第二季业绩好于预期。

西门子有足够多的经验，可从容做出选择。

在被问及Healthineers是否有可能与一家上市公司合并时，Thomas告诉记者，“当然我们在寻找理论上可行的所有选项...我不会真的排除任何可能性。”

Thomas未透露具体方案，称若有另一方参与，这样做可能影响结果。“部分方案可能不在我们完全掌控之中，”他告诉分析师。

他强调，西门子与歌美飒(Gamesa)的风电协议不应被视为蓝图协议。

两名熟悉西门子情况的银行人士提到，西门子过去曾寻求将美国医疗设备制造商Varian Medical Systems作为潜在的合作伙伴；Varian Medical Systems的营收不到Healthineers的四分之一。

Varian未立即回应置评请求。Varian总部位于美国加州。

另一银行人士称，Healthineers与一家大型硬件公司进行此类反向上市的意义不大，因为在这一领域其已足具优势，但需在软件产品上投入资金，可以从投资人力或收购小型同业着手。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 白云/张明钧)