Heartbleed漏洞蔓延至防火墙等产品

路透波士顿4月10日（记者 Jim Finkle） -安全专家周四称，黑客可能利用“Heartbleed”漏洞入侵邮件、防火墙甚至手机，面临风险的不仅是互联网用户。

广泛使用的网络加密程序OpenSSL出现“Heartbleed”漏洞的事情于周一晚间浮出水面，这令大量网站面临数据遭窃风险。开发人员披露漏洞的同时迅速给受影响网站推出补丁。亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOG.O)和雅虎(YHOO.O)等企业都受到影响。

但电邮服务器、普通个人电脑、手机甚至防火墙等安全产品中仍有易受攻击的OpenSSL代码。这些产品的开发人员正抓紧确定是否存在漏洞，并推出补丁确保用户安全。

“我在等待一个补丁，”美国国土安全部安全顾问、Def Con黑客大会创始人Jeff Moss说道。DefCon的网络使用英特尔(INTC.O)旗下的McAfee企业防火墙。

他表示，人们发现他的邮件和网络可能受到攻击，并在互联网上发布了这个消息，但在英特尔发布补丁前，他无法采取措施解决问题，这让他感到很丢脸。

“所有等待供应商补丁的人都和我有同样的经历。”

英特尔发言人拒绝评论，让路透查阅该公司的博客。博客中写道：“我们明白这对很多企业来说是艰难时刻，因未来几周他们需要紧急升级多家供应商的多个产品。使用受影响OpenSSL版本的McAfee产品易于受到攻击，需要升级。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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