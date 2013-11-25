研究称心脏骤停在数周前或有征兆

路透11月18日 - - 一项针对俄勒冈州波特兰市中年男性的调查显示，“突发性”心脏骤停的征兆通常会在至少一个月前出现。

“我们正在研究如何辨别50多岁猝死的中年男子Tim Russerts和Jim Gandolfinis的死因，我们没有可以解释原因的足够信息。”调查报告的主要作者、洛杉矶锡达斯-赛奈心脏研究所基因心脏病学副主任Sumeet Chugh说。

Russert是电视台记者，58岁时死于突发性心脏骤停；Gandolfinis是演员，51岁时死于心脏病。

研究显示，这些男性出现过心痛、气促、头晕、昏厥或心悸等早期症状。

根据美国心脏病协会，美国每年出现的医院外心脏骤停病例为36万例左右，这些病例中只有9.5%的患者存活。

如能立即进行心脏复苏急救并实施电击除颤，患者就能存活下来，他们的心脏也会恢复正常律动。

研究人员对年龄介于35-65岁的医院外心脏骤停男性的病史进行了调查。此外，现场急救的医护人员还就患者发病之前几周可能出现的征兆和症状对其家庭成员进行了问询。

研究人员发现，调查的567名出现过“突发性”心脏骤停的男性中，有53%的患者事先有征兆，其中56%的症状为心痛，13%为气促，4%有头晕或心悸症状。

研究人员称，大约80%的症状出现在心脏骤停前的四个星期至一个小时之间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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