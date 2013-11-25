研究称心脏骤停在数周前或有征兆

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月18日 - 一项针对俄勒冈州波特兰市中年男性的调查显示，“突发性”心脏骤停的征兆通常会在至少一个月前出现。
“我们正在研究如何辨别50多岁猝死的中年男子Tim Russerts和Jim Gandolfinis的死因，我们没有可以解释原因的足够信息。”调查报告的主要作者、洛杉矶锡达斯-赛奈心脏研究所基因心脏病学副主任Sumeet Chugh说。
Russert是电视台记者，58岁时死于突发性心脏骤停；Gandolfinis是演员，51岁时死于心脏病。
研究显示，这些男性出现过心痛、气促、头晕、昏厥或心悸等早期症状。
根据美国心脏病协会，美国每年出现的医院外心脏骤停病例为36万例左右，这些病例中只有9.5%的患者存活。
如能立即进行心脏复苏急救并实施电击除颤，患者就能存活下来，他们的心脏也会恢复正常律动。
研究人员对年龄介于35-65岁的医院外心脏骤停男性的病史进行了调查。此外，现场急救的医护人员还就患者发病之前几周可能出现的征兆和症状对其家庭成员进行了问询。
研究人员发现，调查的567名出现过“突发性”心脏骤停的男性中，有53%的患者事先有征兆，其中56%的症状为心痛，13%为气促，4%有头晕或心悸症状。
研究人员称，大约80%的症状出现在心脏骤停前的四个星期至一个小时之间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。