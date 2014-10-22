今冬明春天然气供需偏紧 如持续低温形势更严峻--发改委

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行

路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。