世卫称塞内加尔和尼日利亚的埃博拉疫情得到较好控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦9月22日 - 世界卫生组织(WHO)周一称，暴发埃博拉疫情的五国中有两个正成功阻止疫情的扩散。目前全部埃博拉感染病例为5,864例，其中死亡2,811人。

“整体上看，塞内加尔和尼日利亚的疫情已经得到较好控制，”世卫组织非洲地区主管发布的更新信息称。

世卫组织发布的另一份声明称，塞内加尔仅报告了一例感染病例，所有与患者有过接触的人目前都已经结束了21天的隔离观察期，没有再发现埃博拉病毒感染者。

世卫组织称，尼日利亚排除了一个疑似感染病例，感染病例数量从21例减少到20例，696名接触者已经结束了21天的隔离观察期。三人仍在拉各斯、175人在哈科特港接受观察。

在疫情最严重的利比里亚、塞拉利昂和几内亚，埃博拉疫情仍在扩散，几内亚的金迪亚首次出现确诊病例，三国死亡人数均有上升。

利比里亚的死亡病例达到1,578人，超过本次疫情总计死亡病例数量的半数；几内亚和塞拉利昂的死亡病例分别达到632人和593人。

另外，在刚果民主共和国爆发的埃博拉疫情已经导致41人死亡，截止到9月18日共发现感染病例68例。（完）