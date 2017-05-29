希斯罗机场称英国航空自该机场起飞航班仍有一些问题

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透5月29日 - 伦敦希斯罗机场(Heathrow Airport)周一稍早称，英国航空(British Airways) BAY.L全球电脑系统出现故障后，该公司自该机场起飞的航班仍存在一些问题。
英国航空在推特发文称，该公司周一将在伦敦盖特威克机场(Gatwick)排满航班表，并计划在希斯罗机场排满长途航班，同时还有很大比例的短途航班服务。
该公司周日在英国两个最大机场的航班得到部分恢复，但大量乘客依然在伦敦希斯罗机场等待了数小时。
“我们已经发动更多希斯罗机场的同事帮助在航站的乘客，向他们发放免费的水和小吃，”希斯罗机场在推特发文称。
该机场早先表示，周日可能会出现进一步滞留以及英国航空航班取消的情况，并告知乘客如果没有改成其他航班不要前往机场。
英国航空周六取消了所有自希斯罗和盖特威克机场起飞的航班，此前电力供应故障干扰了该公司的全球航班，并影响了其呼叫中心和网络。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。