希斯罗机场称英国航空自该机场起飞航班仍有一些问题

路透5月29日 - 伦敦希斯罗机场(Heathrow Airport)周一稍早称，英国航空(British Airways) BAY.L全球电脑系统出现故障后，该公司自该机场起飞的航班仍存在一些问题。

英国航空在推特发文称，该公司周一将在伦敦盖特威克机场(Gatwick)排满航班表，并计划在希斯罗机场排满长途航班，同时还有很大比例的短途航班服务。

该公司周日在英国两个最大机场的航班得到部分恢复，但大量乘客依然在伦敦希斯罗机场等待了数小时。

“我们已经发动更多希斯罗机场的同事帮助在航站的乘客，向他们发放免费的水和小吃，”希斯罗机场在推特发文称。

该机场早先表示，周日可能会出现进一步滞留以及英国航空航班取消的情况，并告知乘客如果没有改成其他航班不要前往机场。

英国航空周六取消了所有自希斯罗和盖特威克机场起飞的航班，此前电力供应故障干扰了该公司的全球航班，并影响了其呼叫中心和网络。(完)