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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 14:26 BJT

奥运闭幕 希思罗机场迎客流高峰

伦敦奥运会周日闭幕，约15,000名运动员、教练员和奥运官员离开伦敦，希思罗机场在周一迎来了繁忙的一天。作为欧洲最繁忙的空港之一，希思罗机场日均离港旅客9.5万人次，周一则高达11.6万人次。该机场最高纪录为2011年7月29日创下的12.3万人次。

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