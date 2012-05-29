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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 29日 星期二 15:37 BJT

热火东部决赛1-0领先凯尔特人

詹姆斯周一贡献32分，率迈阿密热火93-79轻取波士顿凯尔特人，在NBA东部决赛取得1-0领先。尽管詹姆斯此役表现似乎不算光芒四射，他依然22次出手13次命中，贡献32分，也是他在今年季後赛中第六次得分超30分。凯尔特人此役共吃到五次技术犯规。路透

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