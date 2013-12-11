中国空气净化器市场将倍增--贝昂

中国“千人计划”PM2.5特别防治小组成员、苏州贝昂科技董事长冉宏宇预计，当前空气质量日趋恶化的趋势令消费者对改善家庭及办公室等室内空气质量的需求快速上升，预计未来几年国内空气净化器市场会以每年倍增的速度成长。他表示，PM2.5数值至少1-2年内不会有明显的下降。图为2013年12月6日，上海浦东笼罩在雾霾中。路透