雄安是体制机制创新高地 而非炒房淘金的地方--河北省委书记

路透北京4月6日 - 据新华社报道，中国河北省委书记赵克志周三称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。

他在接受新华社专访时并指出，将加强新区规划以及土地、房地产管控，严禁大规模开发房地产，严肃查处房地产黑中介、炒房团、投机开发商活动，整顿房地产市场和中介机构，切实管住新区及周边地区房价地价。

“我理解，雄安新区不同于一般意义上的新区，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地，有效吸引北京人口和非首都功能疏解转移，”他称。

其次，是贯彻落实新发展理念的创新发展示范区，建设绿色低碳、信息智能、宜居宜业，人与自然和谐共处的现代化城市；再次，“是体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，不是大搞房地产开发，更不是炒房淘金的地方，”赵克志称。

他并指出，在新区的规划方面要坚持高标准高质量组织规划编制，把每一寸土地规划得清清楚楚后再开工建设；同时，积极探索与现行体制协调、联动、高效的新区管理方式。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。受此利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。

中国河北报业集团旗下河北新闻网周二晚间报道称，河北省委书记赵克志及省委副书记许勤近日在雄安新区调研时称，将统筹雄安新区周边的规划、土地管控；严控房地产炒作，确保市场平稳有序。（完）