河北今年单位GDP能耗要降约3% 减煤压钢各1,500万吨

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月14日 -中国环境报报导称，2014年河北省单位GDP(国内生产总值)能耗要比2013年下降3%左右，为确保节能减排目标，河北省明确今年减煤压钢各1,500万吨。
报导称，2014年河北省单位GDP二氧化碳排放量要比2013年下降3.2%，二氧化硫、氮氧化物排放量要比2013年分别削减1.2%、5.6%，化学需氧量、氨氮要比2013年分别削减1.2%、2.7%。
2014年河北省将力促石家庄和唐山两市提前一年完成“十二五”（2011-2015年）节能减排目标任务，同时要求邢台、邯郸两市目标任务完成情况要好于全省目标任务完成情况。
报导称，通过持续开展电力、钢铁、水泥、玻璃四大行业的大气治理攻坚行动，力争到“十二五”末，钢铁行业单位产品综合能耗达到“十二五”规划确定的目标，其他三个行业的单位产品综合能耗均要低于“十二五”规划确定的目标。二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘排放量比2013年分别削减22.11万吨、34.96万吨、16.85万吨。
报导并称，在压减煤炭消耗量方面，河北省将把任务目标分解到市；严格控制煤耗增量；加快煤耗存量削减等。在化解钢铁产能方面，河北省将全力推进《河北钢铁产业结构调整方案》获得国务院批准并组织实施；重点抓好唐山、邯郸两市和迁安、武安等钢铁集中产地的结构调整工作等。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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