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中国财经 | 2014年 11月 18日 星期二 11:35 BJT

宏泰发展与华融置业等合资在河北发展金融产业园区

路透香港11月18日 - 中国房地产商--中国宏泰产业市镇发展有限公司(6166.HK)周二称，伙拍华融资产管理公司旗下华融置业等成立合资公司，以在河北发展金融产业园区。

宏泰发展的公告指出，其子公司廊坊市盛世建设与华融置业及廊坊中投丽华订立合资协议，三方分别占35%、40%及25%的股权比例，总投资额为1亿元人民币。

合资企业公司的核心业务是与地方政府协调及合作，藉以在廊坊取得合适的土地资源以发展金融产业园区，当中涉及规划及设计、土地开发整理、基础设施建设以及招商引资。

“订立合资协议作为与华融战略合作发展的第一步，将有利于本公司及附属公司的长远业务发展。”宏泰发展主席王建军称。

宏泰发展于8月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价3.1港元，集资10.17亿港元，并获得华融以基础投资者身份认购3,000万美元的股份。

香港时间10:26，该股跌0.29%，报3.42港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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