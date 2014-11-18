宏泰发展与华融置业等合资在河北发展金融产业园区

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港11月18日 - 中国房地产商--中国宏泰产业市镇发展有限公司(6166.HK)周二称，伙拍华融资产管理公司旗下华融置业等成立合资公司，以在河北发展金融产业园区。
宏泰发展的公告指出，其子公司廊坊市盛世建设与华融置业及廊坊中投丽华订立合资协议，三方分别占35%、40%及25%的股权比例，总投资额为1亿元人民币。
合资企业公司的核心业务是与地方政府协调及合作，藉以在廊坊取得合适的土地资源以发展金融产业园区，当中涉及规划及设计、土地开发整理、基础设施建设以及招商引资。
“订立合资协议作为与华融战略合作发展的第一步，将有利于本公司及附属公司的长远业务发展。”宏泰发展主席王建军称。
宏泰发展于8月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价3.1港元，集资10.17亿港元，并获得华融以基础投资者身份认购3,000万美元的股份。
香港时间10:26，该股跌0.29%，报3.42港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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