河北融投控股集团称可支付今年债券利息 此前公司被托管

路透上海4月13日 - 中国河北融投控股集团有限公司周一针对媒体报导的公司被托管，以及旗下担保公司被暂停业务发布公告。在被河北建设投资集团托管后，河北融投控股已制定计划，保证所发债券2015年付息。就目前安排来看，上半年可收回资金可足额覆盖今年债券利息。

此前河北国资委下发通知，委托河北建设投资集团托管河北融投控股，同时成立工作小组，对子公司河北融投担保集团的业务及管理进行全面调查分析。

河北融投控股表示，付息资金来源包括融投创投公司和融投租赁公司于4月底之前分红，预计收入1.72亿元人民币；融投租赁公司租赁项目回款较好，预计上半年可回收本息收入4.5亿元。

河北融投控股于2014年7月8日发行本金为15亿元的固息债，期限七年，在第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率6.76%，首次付息日为2015年7月8日。

对于河北融投旗下担保公司，河北国资委决定，将对正常生产经营的客户继续开展正常业务；对风险较大的客户采取措施；同时走访银行，就建立定期沟通机制，加强信息共享等达成一致意见。

河北融投控股还表示，将按照规定，及时披露工作小组排查情况及后续进展。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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