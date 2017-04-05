华夏幸福雄安新区的项目存不确定性 冀东水泥料带动水泥需求

路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福(600340.SS)等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。

地处河北省的冀东水泥(000401.SZ)、*ST冀装(000856.SZ)等预计，雄安新区建设将带动水泥及相关建材需求。另外，新兴铸管(000778.SZ)、华讯方舟(000687.SZ)、河钢股份(000709.SZ)和河北宣工(000923.SZ)等多家河北上市公司均表示，在新区没有子公司或资产，新区的设立短期内不会对公司业务产生重大或实质性影响。

4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。

作为“雄安概念股”中热门股的华夏幸福表示，其白洋淀科技城和雄县产业新城项目尚处于规划定位阶段，公司尚未接到相关政府关于协议后续合作变动的通知，但相关合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。同时，截至目前，公司在白洋淀科技城和雄县委托区域尚未取得住宅建设用地，尚未进行任何房地产项目的开发建设。

其中白洋淀科技城的委托开发区域面积约为300平方公里，先期开发建设核心区域约为35平方公里；雄县产业新城项目的委托开发区域面积约为181.2平方公里。

“公司在前述区域尚未取得住宅建设用地，尚未进行任何房地产项目的开发建设；前述协议的履行对公司2017年度的财务报表不会产生重大影响。”华夏幸福公告称。

冀东水泥表示，公司目前没有在河北雄县等三县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来源于京津冀区域。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。

*ST冀装亦指出，雄安新区建设将拉动周边地区的水泥及建材的需求，中长期将会对公司业务发展产生积极影响。但是国家尚未出台关于雄安新区建设的具体时间、周期及规划等文件，因此雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。目前公司在雄县等三县范围内没有投资设厂，也没有在该地区拥有土地、房等任何形式的资产。

而京汉股份(000615.SZ)称，其与安新县政府签订战略框架协议后，双方进行了接触和磋商，截止目前，该协议项下的土地没有交付，土地款也没有交纳，且无其他相关进展。另外，公司子公司在安新县已开发了四季会馆项目，项目已竣工，近2.5万平米的总建筑面积中，部分用于酒店经营；还向安新县租用了逾20万平米的农用地，租期为13年。

周一在港大涨的金隅股份(601992.SS)(2009.HK)刊登公告称，董事会确认并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因，或任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场的资料。（完）