中国计划在河北省建设核电站

路透北京3月18日（记者 David Stanway） - 中国国家原子能机构主任许达哲周五称，中国计划在河北省建设一个核反应堆，以期降低雾霾，并推广清洁能源。

许达哲在位于北京郊区的核安保示范中心落成仪式上说道，为了京津冀一体化发展，正计划在河北沿海建设一个核电站。

他表示，本周北京的雾霾提醒人们发展核能的必要性，在实现中国到2030年左右温室气体排放触顶的承诺中，核能料也将发挥很大作用。

中国现有的核电站都在沿海地区，许达哲指出，中国继续考虑在内陆建设核电站的可能性，并称安全是首要任务。

许达哲表示，挑战仍很大，但中央政府已经对现有核电站进行了大笔投资以提升安全性。（完）