三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透北京3月18日（记者 David Stanway） - 中国国家原子能机构主任许达哲周五称，中国计划在河北省建设一个核反应堆，以期降低雾霾，并推广清洁能源。
许达哲在位于北京郊区的核安保示范中心落成仪式上说道，为了京津冀一体化发展，正计划在河北沿海建设一个核电站。
他表示，本周北京的雾霾提醒人们发展核能的必要性，在实现中国到2030年左右温室气体排放触顶的承诺中，核能料也将发挥很大作用。
中国现有的核电站都在沿海地区，许达哲指出，中国继续考虑在内陆建设核电站的可能性，并称安全是首要任务。
许达哲表示，挑战仍很大，但中央政府已经对现有核电站进行了大笔投资以提升安全性。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。