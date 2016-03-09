综述：治污压力沉重 中国河北盼尽快摘黑帽戴红花

作者 沈燕

路透北京3月9日 - 作为京津冀一体化中经济实力最弱而治污压力最重的中国河北省，面对重化工业为主的产业结构，如何尽快通过结构优化，完成治理大气污染的政治和经济双重任务，依然是本次两会中河北团面临的沉重话题。

在周二人民大会堂河北团的讨论中，无论是河北省长还是地方官，发言无一例外地围绕着各自在节能减排方面采取的举措，同时也表达了期待更多环保的扶持资金能落到河北，建议将空气排名城市由目前的74个扩大到338个地级市。

“中央的布署，人民的期待，河北怎么办？特别是河北面临的大气环境形势这样严竣，如何尽快扭转让人民呼吸上达标的空气，享受更多蓝天白云？”河北省环保厅厅长陈国鹰称。

他提到，去年全国空气排名的城市中有七个最差的都在河北，河北省也明确要把生态建设和环境保护放在重要位置，要尽快摘掉黑帽子戴上大红花。

根据环保部发布的2015年空气质量74城市排名，海口第一、河北保定垫底。质量相对较差的后10位（从第74名到第65名）城市分别是保定、邢台、衡水、邯郸、石家庄、廊坊、济南（山东）、郑州（河南）、唐山和哈尔滨（黑龙江）。

**官员坦言治污全力以赴，效果却不尽人意**

不知是有意抑或无意，河北团开放日发言的地方官员中均是来自位列空气质量排名最差的几个城市。在详述了各自城市在治理污染方面的努力后，他们也提出了很多政策建议。

其中垫底的河北保定市的市委书纪聂瑞平第一个发言。聂瑞平就恳请中央将自贸区和中关村的政策也给保定，并建议对保定生态规模建设方面给予政策性支持。

排名倒数第二的河北邯郸市市委书记高宏志就建议应将全国空气质量排名由74个城市扩展到338个城市。因为74个城市包括河北11个城市在内只有26个城市有采暖期，74个城市的污染浓度不在一个水平线内，导致74个城市短期内排名难有改善，容易引起群众误解。

他指出，大气是相通的，如果不在全国范围内全面加大治理力度，也会影响整体效果，并且现在检测技术已经非常成熟，具备全面实时监控并对社会公开的能力。

高宏志提到，河北从2013年开始抓化解产能工作，积累了成熟的办法和成功的经验，建议国家专项资金集中连续投放到京津冀地区，特别是河北，先支持河北去产能，提高对企业的奖励标准，同时要解决好银行的问题，“化解产能看起来是针对企业，实际上更与银行有关。”

他就建议，国家环保工作重点应该由抓减排为主转向去产能、压煤耗，与抓减排并重。“现在治理大气污染，关键还要解决污染排放总量大的问题。”

高宏志说，目前造成污染的主因是区域内燃煤集中、煤耗总量大。京津冀地区，每年的燃煤消耗量就达到了4亿吨，占了全国的十分之一，而河北省就到了近3亿吨。如果不从去产能、压煤矿入手，即使这个区域企业所有的排放都达标了，环境容量也照样难以承担。

空气排名倒数第五的石家庄市市长邢国辉则明确表态石家庄力争三年稳定退出全国空气质量监测城市后十名，到“十三五”末实现空气质量根本好转。并建议建立国家绿色发展专项资金，加大对各地大气污染防治，特别是企业转型升级的支持力度。

据其介绍，通过这几年的大力治理，目前石家庄的空气质量得到明显改善，一级优从2013年的零天增加到2015年的31天， PM2.5从154微克/立方米下降到89微克/立方米，在全国74个重点监测城市排名从倒数第二前进到了倒数第八。

**治污任重道远，经济发展与环保并重**

一方面要面对沉重的治污压力，一方面还要保持一定的经济增速，河北面临的问题无疑也是中国经济眼下所处困境的缩影。

邢国辉就透露，石家庄仅2015年多次启动大气应急预警响应一项，就减少工业产值约262亿元人民币，减少财政收入8亿元左右。

根据国内媒体对31省区2015年GDP排行榜出炉统计，23地同比增速超7%，其中河北2015年GDP增幅6.8%。

全国人大代表、河北省省长张庆伟就表示，河北对于钢铁产能压缩已制定方案，五年内将关停六成钢铁企业，到2020年，河北省钢铁产能要压减到2亿吨以内。这意味着有60%的钢铁企业要关闭、整合，目前河北省政府已经制定出详尽方案。

张庆伟透露，河北省政府已部署“6643工程”，即到2017年，要减产6,000万吨钢铁、6,000万吨水泥、4,000万吨燃煤和3,600万重量箱玻璃。

将于今年3月1日起正式实施的《河北省大气污染防治条例》提出，县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。

设区的市人民政府应当根据大气环境质量改善要求，将不低于城市建成区面积80%的范围划定为高污染燃料禁燃区。《条例》要求县级以上人民政府除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目。同时对产能严重过剩行业、大气重污染企业，将实行阶梯排污收费、差别信贷、差别水价、惩罚性电价等措施。

北京今年计划投入165.4亿元用于大气污染治理，聚焦治理散煤、高排放车、城乡结合部三大领域。并提出年末PM2.5浓度下降5%左右的目标。天津将进一步削减煤炭消费总量，到2020年PM2.5浓度比2015年下降25%。（完）