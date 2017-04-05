雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控 启动限购（更新版）

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
(新增保定市徐水区和清苑区限购新政)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
保定市徐水区和清苑区稍晚亦宣布实施限购，暂停向拥有本区三套及以上住宅的本区户籍居民家庭出售新建商品住房及二手住房。
保定市住房和城乡建设局还发文提醒市民，应当珍惜机遇，营造良好稳定的发展环境，贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”之精神，不轻信、不参与、不传播各类炒房活动。
河北霸州市政府官网周三公布意见，规定非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前两年内在霸州市累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)，限购一套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品房和二手住房。
对拥有两套及以上住房的本地户籍居民家庭，暂停办理新建商品房和二手住房购买手续。
河北文安县亦于周三发布通知，对非本地户籍居民家庭购房和拥有两套及以上住房的本地户籍居民家庭的限购规定，与霸州市相同。
任丘市对非本地户籍居民家庭的限购规定更为严格，要求非本地户籍居民家庭已取得居住证且自申请购房之日起前两年内在任丘市累计缴纳24个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)的，限购一套住房且购房首付款比例不低于50%。包括新建商品房和二手住房。
徐水区规定，取得本区居住证的非本区户籍居民家庭，方可允许在本区购买一套住房。暂停向拥有本区一套及以上住宅的非本区户籍居民家庭出售新建商品住房及二手住房。在本区购买新建商品住房或二手住房后，须在取得产权登记证书满两年后方可进行交易。
清苑区暂停向拥有城区一套及以上的非本区户籍居民家庭出售城区新建商品住房及二手住房。
河北省委书记赵克志及省委副书记许勤近日在雄安新区调研时称，将统筹雄安新区周边的规划、土地管控；严控房地产炒作，确保市场平稳有序。
中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。