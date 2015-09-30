辉山乳业称河北食品药品监管局撤销针对公司乳品安全通告

路透香港9月30日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)周三公布，河北省食品药品监督管理局周二深夜发布说明，确认撤销其于本月24日发布针对公司乳品的产品安全通告。

河北省食品药品监督管理局早前发放针对辉山乳业今年7月10日出产的高钙牛奶（240毫升）利乐枕装产品（到期日为2015年8月25日）采取下架停售的通知，理由是抽检出该产品风险监测项目＂硫氰酸钠超出最高限定值＂。

辉山乳业股份周二暂停股份买卖，公司昨晚发出另一份声明指，公司在9月18日将保质期内生产的奶制品送往两家第三方检测机构，结果显示送检的高钙牛奶样品，硫氰酸钠检测结果为全部合格。

此外，公司表示进行了内部品质核查，该批次产品由本集团锦州工厂生产，所用原料奶来自于锦州地区，并未发现入厂原材料含有硫氰酸钠，入厂安排符合相关规定，原材料（主要是碳酸钙、维生素D3）无带入可能。

9月28日晚，河北食药监局发出关于对河北市场销售的辽宁辉山乳业集团（渖阳、锦州）有限公司乳制品应急检验结果的通报，当局对河北市场销售的辽宁辉山乳业集团（渖阳、锦州）有限公司生产的其他批次产品进行了应急检验，共抽样7批次。检验结果显示，产品硫氰酸钠含量未超过国家食品安全风险监测参考值。

辉山乳业称，硫氰酸钠在牛乳中天然存在一定的本底值，硫氰酸钠属于国家食品安全风险监测项目，但目前国家没有明确规定的标准限值。若干食品安全计划所载＂不超过10mg/kg＂只是参考值而非有关当局所定的最高限量值。公司的原料奶今年6月的外送检测结果中显示均在0.7-2.74mg/kg之间，属于正常范围内。

公司表示，截至今年3月底止年度，公司在东北三省的液态奶销售额占液态奶总销售额的97.24%，河北省的液态奶销售额占比仅为1.18%，所涉产品销售额还不到28万元人民币。

辉山乳业今天恢复股份交易，早盘最多曾升逾2%，香港时间09:44升幅收窄至0.35%。（完）

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