辉山乳业称河北食品药品监管局撤销针对公司乳品安全通告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月30日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)周三公布，河北省食品药品监督管理局周二深夜发布说明，确认撤销其于本月24日发布针对公司乳品的产品安全通告。
河北省食品药品监督管理局早前发放针对辉山乳业今年7月10日出产的高钙牛奶（240毫升）利乐枕装产品（到期日为2015年8月25日）采取下架停售的通知，理由是抽检出该产品风险监测项目＂硫氰酸钠超出最高限定值＂。
辉山乳业股份周二暂停股份买卖，公司昨晚发出另一份声明指，公司在9月18日将保质期内生产的奶制品送往两家第三方检测机构，结果显示送检的高钙牛奶样品，硫氰酸钠检测结果为全部合格。
此外，公司表示进行了内部品质核查，该批次产品由本集团锦州工厂生产，所用原料奶来自于锦州地区，并未发现入厂原材料含有硫氰酸钠，入厂安排符合相关规定，原材料（主要是碳酸钙、维生素D3）无带入可能。
9月28日晚，河北食药监局发出关于对河北市场销售的辽宁辉山乳业集团（渖阳、锦州）有限公司乳制品应急检验结果的通报，当局对河北市场销售的辽宁辉山乳业集团（渖阳、锦州）有限公司生产的其他批次产品进行了应急检验，共抽样7批次。检验结果显示，产品硫氰酸钠含量未超过国家食品安全风险监测参考值。
辉山乳业称，硫氰酸钠在牛乳中天然存在一定的本底值，硫氰酸钠属于国家食品安全风险监测项目，但目前国家没有明确规定的标准限值。若干食品安全计划所载＂不超过10mg/kg＂只是参考值而非有关当局所定的最高限量值。公司的原料奶今年6月的外送检测结果中显示均在0.7-2.74mg/kg之间，属于正常范围内。
公司表示，截至今年3月底止年度，公司在东北三省的液态奶销售额占液态奶总销售额的97.24%，河北省的液态奶销售额占比仅为1.18%，所涉产品销售额还不到28万元人民币。
辉山乳业今天恢复股份交易，早盘最多曾升逾2%，香港时间09:44升幅收窄至0.35%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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