中国河钢集团签署4,600万欧元协议收购塞尔维亚钢厂

路透塞尔维亚4月18日 - 中国河钢集团(000709.SZ)签署了一项4,600万欧元(5,200万美元)协议，收购塞尔维亚一座亏损钢厂，这是塞尔维亚总理武契奇(Aleksandar Vucic)政府的首个重大民营化交易；数日之后塞尔维亚将举行选举。

河钢集团董事长于勇签署了这项协议，参与签约仪式者包括武契奇、数百名员工及多位达官显要。目前该并购案有待塞尔维亚竞争主管机构批转。欧盟执委会也必须出具意见。

河钢集团是唯一一家出价收购塞尔维亚斯梅代雷沃(Zelezara Smederevo)钢厂的业者，该钢厂员工数5,050人，去年净亏损达1.13亿美元。河钢承诺将对该厂投资3亿美元。(完)