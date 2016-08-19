河北制定方案推动保定、廊坊钢铁产能全退出 争取10月完成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月19日 - 新华社周五报导，全国第一钢铁大省--河北省正制定钢铁区域布局方案，督促保定市、廊坊市的钢铁产能全部退出，秦皇岛、承德市部分产能退出。
新华社援引河北省有关部门消息称，相关方案争取10月完成制定，此外，河北省国资委、张家口市正在制定河钢集团宣化钢铁集团有限责任公司退出方案。
报导称，“十三五”（2015-2020年）末，廊坊市将压减炼铁产能1,056万吨、炼钢产能1,466万吨，实现钢铁行业全部退出，共涉及四家钢铁企业的14座炼铁高炉、12座炼钢转炉。今年，廊坊市将压减炼铁产能156万吨、炼钢产能72万吨。7月初，廊坊霸州新利钢铁有限公司一座450立方米高炉被压减，涉及52万吨炼铁产能。
此前国务院提出要确保完成今年化解过剩粗钢产能4,500万吨左右、煤炭产能2.5亿吨以上的硬目标。国务院还在本周二部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查，确保完成既定目标任务。
根据工信部及发改委数据，上半年，钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。