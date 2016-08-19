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中国财经 | 2016年 8月 19日 星期五 18:42 BJT

河北制定方案推动保定、廊坊钢铁产能全退出 争取10月完成

路透北京8月19日 - 新华社周五报导，全国第一钢铁大省--河北省正制定钢铁区域布局方案，督促保定市、廊坊市的钢铁产能全部退出，秦皇岛、承德市部分产能退出。

新华社援引河北省有关部门消息称，相关方案争取10月完成制定，此外，河北省国资委、张家口市正在制定河钢集团宣化钢铁集团有限责任公司退出方案。

报导称，“十三五”（2015-2020年）末，廊坊市将压减炼铁产能1,056万吨、炼钢产能1,466万吨，实现钢铁行业全部退出，共涉及四家钢铁企业的14座炼铁高炉、12座炼钢转炉。今年，廊坊市将压减炼铁产能156万吨、炼钢产能72万吨。7月初，廊坊霸州新利钢铁有限公司一座450立方米高炉被压减，涉及52万吨炼铁产能。

此前国务院提出要确保完成今年化解过剩粗钢产能4,500万吨左右、煤炭产能2.5亿吨以上的硬目标。国务院还在本周二部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查，确保完成既定目标任务。

根据工信部及发改委数据，上半年，钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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