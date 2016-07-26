河北今年将压减炼铁产能1726万吨 压减炼钢1422万吨--新华

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月26日 - 中国河北省今年计划压减炼铁产能1,726万吨、炼钢1,422万吨，总计3,148万吨的钢铁去产能规模是去年实际减产的一倍多，化解过剩产能力度与去年相比明显加大。
新华社周二报导，河北省今年还将压减煤炭产能1,309万吨。去年压减炼铁产能609万吨、炼钢751万吨、水泥625万吨、平板玻璃443万重量箱，全省削减煤炭消费500万吨。
新华社援引河北省副省长王晓东周二讲话称，“十三五”期间，河北将压减炼铁产能4,989万吨、炼钢4,913万吨、煤炭5,103万吨。
报导称，河北今年将从环保、能耗、水耗、质量、技术、安全等六个方面，实施严于国家的标准，倒逼不达标企业逐步退出，同时严控钢铁新增产能。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。