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中国财经 | 2016年 7月 26日 星期二 17:03 BJT

河北今年将压减炼铁产能1726万吨 压减炼钢1422万吨--新华

路透北京7月26日 - 中国河北省今年计划压减炼铁产能1,726万吨、炼钢1,422万吨，总计3,148万吨的钢铁去产能规模是去年实际减产的一倍多，化解过剩产能力度与去年相比明显加大。

新华社周二报导，河北省今年还将压减煤炭产能1,309万吨。去年压减炼铁产能609万吨、炼钢751万吨、水泥625万吨、平板玻璃443万重量箱，全省削减煤炭消费500万吨。

新华社援引河北省副省长王晓东周二讲话称，“十三五”期间，河北将压减炼铁产能4,989万吨、炼钢4,913万吨、煤炭5,103万吨。

报导称，河北今年将从环保、能耗、水耗、质量、技术、安全等六个方面，实施严于国家的标准，倒逼不达标企业逐步退出，同时严控钢铁新增产能。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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