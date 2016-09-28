河钢集团副总经理王洪仁涉嫌严重违纪 接受组织调查--中纪委

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月28日 - 中国中央纪委监察部网站周三公布，河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委王洪仁涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。
中纪委网站刊登的简历显示，王洪仁1958年9月出生，曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委，河北钢铁集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。