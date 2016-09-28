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时事要闻 | 2016年 9月 28日 星期三 15:52 BJT

河钢集团副总经理王洪仁涉嫌严重违纪 接受组织调查--中纪委

路透北京9月28日 - 中国中央纪委监察部网站周三公布，河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委王洪仁涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

中纪委网站刊登的简历显示，王洪仁1958年9月出生，曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委，河北钢铁集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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