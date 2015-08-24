河北钢铁拟定向增发筹集至多80亿元 用于收购汽车板公司等

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月24日 - 中国大型钢铁企业河北钢铁股份有限公司(000709.SZ)周日晚间公告称，拟定向增发股份以筹集至多80亿元人民币，募集资金投向收购唐钢汽车板公司等。
公告指出，此次定向增发底价为5.6元／股，发行数量不超过14.2857亿股，发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者（QFII）等。
募集资金的部分将用于收购唐钢汽车板公司100%股权，预计将使用募集资金41.05亿元，并投入15亿元用于新建高强度汽车板技术改造项目二期工程；剩余约24亿元用于偿还银行借款。
公告指出，目前国内乘用车企业每年需向从日本、韩国等国进口汽车板100万吨以上。而唐钢汽车板及其二期技改项目，重点开发生产市场最急需、进口量最大的高强度汽车及家电用冷轧板、热镀锌板，特别是能够生产国内外市场非常紧俏的超高强汽车用钢，以及用于汽车外板的超深冲钢。
唐钢汽车板公司目前的母公司唐钢集团与河北钢铁同受河北钢铁集团公司控制，且唐钢集团持有河北钢铁17.45%股权。
河北钢铁自6月底起连续停牌，筹划增发事项，上一交易日收报7元。公司股票将于周一起复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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