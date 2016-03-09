河北省长称2020年前该省六成钢企面临关停重组--新华

路透上海3月9日 - 据新华网周三报导，全国人大代表、河北省省长张庆伟表示，2020年，河北省钢铁产能将压减到2亿吨以内，这意味着该省60%的钢铁企业面临关停重组。

中国国务院此前出台意见要求，从2016年开始，全国用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨。而作为国内钢铁第一大省的河北，其产能压缩任务显得更加重要。

“在政策与市场调整的窗口期，我们将加快新旧动能的转换，尽快渡过阵痛期。”张庆伟说，2016年，河北将压减炼铁产能1,000万吨、炼钢产能800万吨，力促一批产能加快出清。

对于如何解决钢铁企业的职工安置问题，他表示，“我们已经制定了详细的职工安置方案，把企业社保的缴费比例由3%降到1%，向企业发放失业保险金，把钢铁产业的结构调优、调强。”

中国人力资源社会保障部部长尹蔚民此前预计，钢铁行业化解过剩产能涉及的下岗职工分流人数，初步估计为130万人。（完）