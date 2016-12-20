河北明年将压减1714万吨炼铁和1986万吨炼钢产能

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月20日 - 新华社周二报道称，2017年河北省计划压减炼铁产能1,714万吨、炼钢产能1,986万吨。
新华社援引河北省经济工作会议称，2017年是河北省6,000万吨钢铁产能压减任务的收官之年，同时衔接“十三五”任务，需要压减炼铁产能1,624万吨、炼钢产能1,562万吨，河北将工作目标提高到压减炼铁产能1,714万吨、炼钢产能1,986万吨。
报道称，目前河北的钢铁产能大多是在正在生产的钢铁联合企业，加上钢材价格大幅上升等因素，钢铁企业退出意愿降低，去产能工作难度加大。
“河北将认真落实‘产能真去真退’的要求，持续开展排查核验，绝不能违规新增一吨钢，不管多难都必须确保完成去产能任务。”会议称。
人民日报周一刊文指出，产能严重过剩是当前经济运行中的主要矛盾，在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，去产能再次位列“五大任务”之首，处置“僵尸企业”迫切而关键。其难点在于就业和债务，因此要树立全国一盘棋的思路。
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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