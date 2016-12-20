河北明年将压减1714万吨炼铁和1986万吨炼钢产能

路透北京12月20日 - 新华社周二报道称，2017年河北省计划压减炼铁产能1,714万吨、炼钢产能1,986万吨。

新华社援引河北省经济工作会议称，2017年是河北省6,000万吨钢铁产能压减任务的收官之年，同时衔接“十三五”任务，需要压减炼铁产能1,624万吨、炼钢产能1,562万吨，河北将工作目标提高到压减炼铁产能1,714万吨、炼钢产能1,986万吨。

报道称，目前河北的钢铁产能大多是在正在生产的钢铁联合企业，加上钢材价格大幅上升等因素，钢铁企业退出意愿降低，去产能工作难度加大。

“河北将认真落实‘产能真去真退’的要求，持续开展排查核验，绝不能违规新增一吨钢，不管多难都必须确保完成去产能任务。”会议称。

人民日报周一刊文指出，产能严重过剩是当前经济运行中的主要矛盾，在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，去产能再次位列“五大任务”之首，处置“僵尸企业”迫切而关键。其难点在于就业和债务，因此要树立全国一盘棋的思路。