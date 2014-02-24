河北一日削减钢铁产能820万吨

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透上海2月24日 -中国部分地区连日遭遇雾霾天气，加大了地方政府整治高污染行业的压力。钢铁第一大省--河北省周日对钢铁落后产能重拳出击，一天内集中拆除了十多座高炉，削减钢铁产能820万吨，此举向当地钢企发出了化解过剩产能的强烈信号。
《人民日报》报导称，河北省周日统一部署，在唐山、邯郸、秦皇岛、邢台、张家口等五个设区市，集中拆除15家钢铁企业高炉16座、转炉3座，压减炼铁产能671万吨、炼钢产能149万吨。
这是河北自去年11月以来，第二次开展“周日集中拆除行动”。报导指出，通过此次集中行动，每年可减少煤炭消耗406万吨，减少二氧化硫排放9,700吨、烟粉尘排放7,000吨。
报导援引河北省副省长张杰辉的话称，这次河北集中拆除的设备中，不属于落后产能的400立方米以上高炉有7座，该举动进一步向全省钢铁企业释放了化解过剩产能的强烈信号，为确保完成今年压减粗钢1,500万吨的目标任务奠定了基础。
此前中国环境报报导称，2014年河北省单位GDP(国内生产总值)能耗要比2013年下降3%左右，为确保节能减排目标，河北省明确今年减煤压钢各1,500万吨。
中国国务院去年10月出台指导意见表示，要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”，并提出未来五年压缩钢铁产能总量8,000万吨以上。
由河北省广播电影电视局主管的长城网(www.hebei.com.cn)报导，截至目前，对应国家下达的产能压减任务，河北已累计拆除高炉60座，转炉、电炉60座，压减炼铁产能2,056万吨、炼钢产能2,325万吨，年可减少煤炭消耗1,243万吨，减少二氧化硫排放3.35万吨、烟粉尘排放2.42万吨。
中国环保部上周五的卫星遥感监测表明，中国中东部地区大部分省份出现灰霾，灰霾影响面积约为143万平方公里，重霾面积约为81万平方公里，主要集中在北京、河北、山西、山东、河南、辽宁等地。
中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月上旬全国预估粗钢日产量206.6万吨，旬环比涨5.2%。这一日产量水平为去年12月以来的新高，而该旬环比涨幅至少为2013年以来的最高。 (完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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