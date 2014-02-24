河北一日削减钢铁产能820万吨

路透上海2月24日 -中国部分地区连日遭遇雾霾天气，加大了地方政府整治高污染行业的压力。钢铁第一大省--河北省周日对钢铁落后产能重拳出击，一天内集中拆除了十多座高炉，削减钢铁产能820万吨，此举向当地钢企发出了化解过剩产能的强烈信号。

《人民日报》报导称，河北省周日统一部署，在唐山、邯郸、秦皇岛、邢台、张家口等五个设区市，集中拆除15家钢铁企业高炉16座、转炉3座，压减炼铁产能671万吨、炼钢产能149万吨。

这是河北自去年11月以来，第二次开展“周日集中拆除行动”。报导指出，通过此次集中行动，每年可减少煤炭消耗406万吨，减少二氧化硫排放9,700吨、烟粉尘排放7,000吨。

报导援引河北省副省长张杰辉的话称，这次河北集中拆除的设备中，不属于落后产能的400立方米以上高炉有7座，该举动进一步向全省钢铁企业释放了化解过剩产能的强烈信号，为确保完成今年压减粗钢1,500万吨的目标任务奠定了基础。

此前中国环境报报导称，2014年河北省单位GDP(国内生产总值)能耗要比2013年下降3%左右，为确保节能减排目标，河北省明确今年减煤压钢各1,500万吨。

中国国务院去年10月出台指导意见表示，要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”，并提出未来五年压缩钢铁产能总量8,000万吨以上。

由河北省广播电影电视局主管的长城网(www.hebei.com.cn)报导，截至目前，对应国家下达的产能压减任务，河北已累计拆除高炉60座，转炉、电炉60座，压减炼铁产能2,056万吨、炼钢产能2,325万吨，年可减少煤炭消耗1,243万吨，减少二氧化硫排放3.35万吨、烟粉尘排放2.42万吨。

中国环保部上周五的卫星遥感监测表明，中国中东部地区大部分省份出现灰霾，灰霾影响面积约为143万平方公里，重霾面积约为81万平方公里，主要集中在北京、河北、山西、山东、河南、辽宁等地。

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月上旬全国预估粗钢日产量206.6万吨，旬环比涨5.2%。这一日产量水平为去年12月以来的新高，而该旬环比涨幅至少为2013年以来的最高。 (完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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