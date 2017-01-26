河北首钢、新兴铸管等八个钢铁项目不合规被叫停整改--新华

路透北京1月26日 - 中国河北省发改委日前下发通知，河北首钢京唐钢铁二期一步等八个钢铁项目，因未达到1.25倍减量置换比例要求，被叫停整改；工业和信息化部已对河北省叫停的八个钢铁产能置换项目提出整改意见。

新华社周四报导，工信部整改意见包括暂时收回八个钢铁冶炼项目备案手续；新兴铸管高炉减量淘汰改造、河钢唐钢炼铁北区1#高炉异地改造二个已建成项目不得投产。

首钢京唐钢铁二期一步、永洋特钢产业重组退城搬迁装备升级二个已开工项目要立即停止建设；八个项目要按照1:1.25的比例尽快调整产能置换项目，规范产能置换方案内容，不折不扣地落实1.25倍减量置换要求，尽快上报核定，完善相关手续。

这八个项目分别是首钢京唐钢铁二期一步、永洋特钢产业重组退城搬迁装备升级、新兴铸管高炉减量淘汰改造、河钢唐钢炼铁北区1#高炉异地改造。

以及河钢石钢环保搬迁产品升级改造、唐山渤海钢铁联合重组暨城市钢厂搬迁改造、河北太行钢铁重组搬迁改造、冀南钢铁重组搬迁改造。

河北省发改委还通知相关市和企业，要牢记安丰公司事件惨痛教训，在完善相关审批手续前，已建成项目不得投产、已开工项目要处于停工状态、未开工项目不得开工建设，违者按违法违规建设钢铁冶炼项目严肃查处。

今年初，中国国务院办公厅发布关于江苏华达钢铁有限公司和河北安丰钢铁有限公司违法违规行为调查处理情况的通报，责成江苏省和河北省政府向国务院作出深刻检查，并对两起事件进行严肃处理和严厉问责。

去年12月初，国家发改委、工信部等五部委联合印发关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知，重申“京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，严格实施减量置换，按不低于1：1.25的比例减量置换”。（完）